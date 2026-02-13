Bundesliga
Salzburg gibt Fortunas Ex-Talent ab
1 min.
@Maxppp
RB Salzburg und Elione Fernandes Neto gehen dauerhaft getrennte Wege. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Králové. Die bisherige Leihe zum RB-Kooperationsklub FC Liefering wurde im Vorfeld aufgelöst.
Unter der Anzeige geht's weiter
FC Red Bull Salzburg @RedBullSalzburg – 17:00
OFFIZIELL: Elione Fernandes-Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove. Alles Gute auf deinem weiteren Karriereweg, Elione! ✊Bei X ansehen
Fernandes Neto war im August 2023 im Alter von 17 Jahren von Fortuna Düsseldorf nach Salzburg gekommen. Kolportierte drei Millionen Euro wanderten seinerzeit an die Rheinländer. Durchsetzen konnte sich der Angolaner in Österreich aber nicht.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden