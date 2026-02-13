Salzburg gibt Fortunas Ex-Talent ab

RB Salzburg und Elione Fernandes Neto gehen dauerhaft getrennte Wege. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Králové. Die bisherige Leihe zum RB-Kooperationsklub FC Liefering wurde im Vorfeld aufgelöst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fernandes Neto war im August 2023 im Alter von 17 Jahren von Fortuna Düsseldorf nach Salzburg gekommen. Kolportierte drei Millionen Euro wanderten seinerzeit an die Rheinländer. Durchsetzen konnte sich der Angolaner in Österreich aber nicht.