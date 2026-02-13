Menü Suche
Salzburg gibt Fortunas Ex-Talent ab

von Fabian Ley - Quelle: redbullsalzburg.at
Salzburg-Fans feiern @Maxppp

RB Salzburg und Elione Fernandes Neto gehen dauerhaft getrennte Wege. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Králové. Die bisherige Leihe zum RB-Kooperationsklub FC Liefering wurde im Vorfeld aufgelöst.

FC Red Bull Salzburg
OFFIZIELL: Elione Fernandes-Neto verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Kralove. Alles Gute auf deinem weiteren Karriereweg, Elione! ✊
Fernandes Neto war im August 2023 im Alter von 17 Jahren von Fortuna Düsseldorf nach Salzburg gekommen. Kolportierte drei Millionen Euro wanderten seinerzeit an die Rheinländer. Durchsetzen konnte sich der Angolaner in Österreich aber nicht.

