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Offiziell

Oso wechselt nach Frankreich

Der Kader von Racing Straßburg bekommt Zuwachs. Linksaußen Oso (23) verlässt den FC Sevilla und schließt sich dem Klub aus Ligue 1 an. Der Spanier erhält einen Vertag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen zehn Millionen Euro Ablöse.

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Sevilla
Straßburg
Joaquín Martínez Gauna

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Joaquín Martínez Gauna Joaquín Martínez Gauna
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