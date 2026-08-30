Oso wechselt nach Frankreich
Der Kader von Racing Straßburg bekommt Zuwachs. Linksaußen Oso (23) verlässt den FC Sevilla und schließt sich dem Klub aus Ligue 1 an. Der Spanier erhält einen Vertag bis 2031. Dem Vernehmen nach fließen zehn Millionen Euro Ablöse.
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𝐔𝐧𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐜𝐞́ 𝐢𝐥 𝐲 𝐚 𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐞 𝟖𝟎 𝐚𝐧𝐬…— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 30, 2026
𝘜𝘯 𝘯𝘰𝘶𝘷𝘦𝘢𝘶 𝘷𝘰𝘺𝘢𝘨𝘦 𝘥𝘦́𝘮𝘢𝘳𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘪𝘴 𝘭’𝘌𝘴𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 💙
▸ #MercatoRCSA | #120ansDePassion pic.twitter.com/hkhDVeW4og
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