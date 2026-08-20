Nach langer Suche tütet der 1. FC Köln endlich seinen neuen Sechser ein. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehrt Ellyes Skhiri (31) nach drei Jahren bei Eintracht Frankfurt an den Rhein zurück. Zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro Ablöse überweist der FC an die Hessen, der Medizincheck soll noch am heutigen Donnerstag stattfinden.

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Grundlegend einig war sich Köln mit seinem Ex-Spieler schon länger, an den Gehaltsforderungen hatte es zuletzt jedoch noch gehakt. Nun ist man sich laut der Boulevardzeitung jedoch einig geworden. Das vereinbarte Salär soll knapp unter zwei Millionen Euro liegen. Ein Jahr vor Vertragsende kehrt Skhiri der Eintracht den Rücken.

Kontakt nie abgerissen

Während der vergangenen Monate wurden zahlreiche Kandidaten rund um das Geißbockheim gehandelt, unter anderem Edson Alvarez (28/West Ham United), Rani Khedira (32/Union Berlin) und Vini Souza (27/VfL Wolfsburg) sagten jedoch ab.

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In Frankfurt wurde Skhiri von Neu-Coach Adi Hütter aussortiert, ein Wechsel zum FC Sevilla kam nicht zustande. Der Kontakt zum 1. FC Köln war laut ‚Bild‘ seit seinem Abschied 2023 nie abgerissen. 118 Pflichtspiele absolvierte der tunesische WM-Fahrer bereits für die Domstädter, dabei gelangen ihm 17 Tore.