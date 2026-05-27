Mkhitaryan macht weiter

Henrikh Mkhitaryan wird seine Karriere bei Inter Mailand fortsetzen. Das berichtet Gianluca Di Marzio. Der 37-jährige Armenier ist demzufolge bereit, seinen auslaufenden Vertrag bei den Nerazzurri um eine weitere Saison zu verlängern und hat dies dem Klub bereits klar signalisiert. Gespräche über die finanziellen Aspekte der Weiterbeschäftigung sollen zeitnah folgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige BVB-Profi steht seit 2022 bei Inter unter Vertrag und unterstrich in der abgelaufenen Saison noch einmal seine Bedeutung für den frischgebackenen italienischen Meister. Wettbewerbsübergreifend stand Mkhitaryan 39-Mal auf dem Feld und sammelte dabei sieben Scorerpunkte. Inter-Trainer Cristian Chivu äußerte zum Saisonschluss öffentlich den Wunsch, mit seinem Mittelfeldspieler weiterarbeiten zu wollen.