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Bundesliga

HSV zittert um Sahiti-Ablöse

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Emir Sahiti bleibt nur die Reservistenrolle @Maxppp

Bei Emir Sahiti vom Hamburger SV steht bald eine Zukunftsentscheidung an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, will Leihklub Maccabi Tel Aviv die Kaufoption über 500.000 Euro ziehen. Der Außenbahnspieler selbst zögert aber noch mit einer Zusage für seinen Verbleib.

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Der Hintergrund liegt auf der Hand: Im Nahostkonflikt gibt es auch Luftangriffe auf Israel, weshalb Sahiti mit seiner Familie zwischenzeitlich schon nach Kroatien geflohen war. Mittlerweile ist der 27-Jährige wieder da und Stammspieler für Maccabi. Sein Vertrag beim HSV läuft noch bis 2027. Vor zwei Jahren war er für 1,2 Millionen Euro von Hajduk Split nach Hamburg gewechselt.

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