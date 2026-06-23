50 Millionen: WM-Entdeckung Oulai in die Bundesliga?

Beim Spiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste (2:1) ging Christ Inao Oulai als Verlierer vom Platz. Dennoch gelang es dem zentralen Mittelfeldspieler von Trabzonspor, auf großer Bühne auf sich aufmerksam zu machen. Beobachtern der Süper Lig war längst klar, dass der 20-Jährige eine große Karriere vor sich hat. Der nächste Schritt könnte ihn vielleicht sogar in die Bundesliga führen.

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Laut ‚Sabah Spor‘ gehört RB Leipzig zum Kreis der Interessenten für Oulai. Dem Bericht zufolge beobachten die Sachsen die Situation des zweikampfstarken Mittelfeldmotors mit dem feinen Fuß genau. Neben RB werden auch Paris St. Germain, der FC Barcelona und der FC Chelsea als potenzielle Abnehmer genannt. Gerüchte aus dem Winter über ein Interesse des FC Bayern erhärteten sich nicht.

Hohe Ablöseforderung

In Trabzon ist man sich der starken Position bei Oulai, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, sehr bewusst. Die Verantwortlichen des türkischen Erstligisten wollen keine überstürzte Transferentscheidung treffen und hoffen, dass der elffache Nationalspieler seinen Marktwert während der WM noch weiter nach oben schraubt.

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Nach aktuellem Stand fordert Trabzonspor eine Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro. Sollte ein Wettbieten entfacht werden, könnte sich das natürlich noch nach oben verändern. Bleibt RB am Ball, würde sich Oulai womöglich unter den teuersten Neuzugängen der Vereinsgeschichte einreihen. In dieser Liste steht Xavi Simons (21) aktuell auf Rang eins. Der Niederländer kostete ebenjene 50 Millionen Euro.