Champions League-Stürmer träumt von Schalke

Romeo Vermant vom FC Brügge hat seine Verbundenheit zu Schalke 04 geteilt. In einem Video auf dem belgischen TikTok-Account von ‚DAZN‘ antwortet der 21-Jährige auf die Frage nach seinem Wunschverein eindeutig: „Es wird immer ein Traum für mich sein, für Schalke zu spielen.“

Der Hintergrund: Vermant wurde 2004 in Gelsenkirchen geboren, während sein Vater Sven Vermant für die Knappen auflief. Trotz der emotionalen Bindung gilt ein Transfer zum aktuellen Spitzenreiter der 2. Bundesliga derzeit jedoch als unrealistisch. Der Mittelstürmer ist beim belgischen Spitzenklub gesetzt und unterstrich diesen Status in dieser Spielzeit bereits mit acht Treffern. Zuletzt wurde auch der VfB Stuttgart mit dem Belgier in Verbindung gebracht.