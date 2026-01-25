Menü Suche
Krösche beantwortet wichtige Trainerfrage

von Julian Jasch
1 min.
Eintracht-Manager Markus Krösche @Maxppp

Markus Krösche hat bestätigt, dass Dennis Schmitt und Alex Meier auch beim kommenden Champions League-Spiel gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21 Uhr) für Eintracht Frankfurt verantwortlich sein werden. Im Anschluss an die gestrige 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim antwortete der Sportvorstand auf die Frage des ‚DAZN‘-Reporters, wie lange das Interimsduo noch im Amt bleibt: „Auf jeden Fall das nächste Spiel.“

Ursprünglich wollten die Adler den Nachfolger für den entlassenen Dino Toppmöller längst präsentiert haben. Die Suche gestaltet sich aber offenbar schwieriger als gedacht. Laut der ‚Bild‘ befinden sich noch vier konkrete Kandidaten im Rennen, darunter Alexander Blessin (FC St. Pauli), Marco Rose (vereinslos) und Kjetil Knutsen (Bodo/Glimt). „Wir wollen den Richtigen auswählen. Wenn es so weit ist, werden wir es verkünden“, so Krösche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
