FC Bayern: Neuer-Entscheidung gefallen

Der FC Bayern wird im Topspiel des kommenden Bundesliga-Spieltags wohl auf Manuel Neuer verzichten. Laut ‚Bild‘ konnte der 40-jährige Torhüter heute Mittag nicht am Abschlusstraining vor der Partie gegen RB Leipzig (Samstag, 18:30 Uhr) teilnehmen.

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Somit deutet alles darauf hin, dass Jonas Urbig (23) gegen die Roten Bullen den Kasten hütet. Bei der heutigen Pressekonferenz vor dem Training wusste Trainer Vincent Kompany noch nicht, ob Neuer trainieren kann. „Wir müssen heute schauen, wie er sich fühlt“, gab der Belgier zu Protokoll. Jetzt ist die Entscheidung offenbar gefallen. Laut Sky soll Neuer am Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Arsenal wieder im Tor stehen.