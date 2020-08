Entscheidung naht: Zweitligist will Jeong

Woo-yeong Jeong vom SC Freiburg steht offenbar vor dem nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist der SV Sandhausen sehr an einer Leihe des Südkoreaners interessiert. Eine Entscheidung soll diese Woche fallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 20-jährige Rechtsaußen, der bei den Breisgauern noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, kam in der vergangenen Saison für den Erstligisten lediglich einmal zum Einsatz. Per Leihe zog es ihn dann im Winter zu den Amateuren von Bayern München, für die er bereits vor seinem Wechsel nach Freiburg aktiv war. Dort erzielte er in 15 Einsätzen ein Tor und steuerte acht Torvorlagen bei.