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HSV verhindert Hannover-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Richard Krohn, Merlin Polzin und Loic Favé beim Training @Maxppp

Hannover 96 hätte Loïc Favé wohl gerne als Nachfolger des vor dem Aus stehenden Christian Titz engagiert. Die ‚Bild‘ berichtet von einem konkreten Vorstoß der Niedersachsen in Person von Sportchef Jonas Boldt beim 33-Jährigen, der Hamburger SV schließt einen Abgang allerdings aus.

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Stattdessen soll der Sportliche Leiter zeitnah mit einem neuen Kontrakt bis 2029 ausgestattet werden. Derweil gehören neben Favé auch Mitch Kniat, Sandro Wagner, Alexander Blessin, Dimitrios Grammozis und Steven Cherundolo zu den Trainerkandidaten bei 96.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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