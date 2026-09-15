Stiller sagte Bundesliga-Klub ab

Angelo Stiller hätte im Sommer den VfB Stuttgart verlassen und innerhalb der Bundesliga wechseln können. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, erkundigte sich Bayer Leverkusen bei der Berateragentur des Mittelfeldspielers nach dessen Wechselbereitschaft. „Nach kurzer Bedenkzeit“ sagte Stiller der Werkself ab.

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Die ‚Sport Bild‘ führt aus, dass der VfB im Anschluss an die Absage über den Vorstoß aus Leverkusen informiert wurde. Der Nationalspieler steht am Neckar noch bis 2028 unter Vertrag und besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 37 Millionen Euro. Die Schwaben verfügen aber ihrerseits über eine Art Veto-Recht und könnten den Passus für etwa 3,5 Millionen Euro dem 25-Jährigen abkaufen. Im Winter ist die Exit-Option im Übrigen nicht gültig.