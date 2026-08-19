Grifo setzt seine Unterschrift

Die Liaison zwischen dem SC Freiburg und Vincenzo Grifo läuft weiter. Wie der Sport-Club mitteilt, wurde der Vertrag mit dem 33-Jährigen verlängert. Wie gewöhnlich macht der Klub aus dem Breisgau über die Länge des neuen Arbeitspapiers keine Angaben.

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„Der Weg ist noch nicht zu Ende und ich habe mir noch einige Ziele gesetzt. Ich bin sehr ehrgeizig und möchte jedes Spiel auf dem Platz stehen – die Konkurrenz der jungen Kollegen spornt mich an und macht uns alle besser“, so Grifo. Bislang hat der Linksaußen 360 Spiele für Freiburg absolviert. Weitere werden folgen.