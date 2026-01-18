Alles klar: Schalke angelt sich Müller

Der Transfer von Kevin Müller zu Schalke 04 ist wohl beschlossene Sache. Laut Informationen von ‚Sky‘ wechselt der Torhüter nahezu ablösefrei vom 1. FC Heidenheim zu den Knappen. Im Raum steht eine Leihe bis Saisonende ohne Kaufoption. Einen festen Transfer könnten sich beide Parteien bei erfolgreicher Zusammenarbeit dennoch vorstellen.

Update (13:57 Uhr): ‚Sky‘ berichtet nun von einer finalen Einigung. Der Medizincheck soll am morgigen Montag erfolgen.

Der 34-Jährige verlor zu Beginn der Saison seinen Stammplatz in Heidenheim an den von Borussia Dortmund ausgeliehenen Keeper Diant Ramaj (24). Der Hamburger SV, der ebenfalls Interesse an dem Routinier gezeigt hatte, geht nun leer aus.