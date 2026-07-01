Hertha: Angebot für Ernst

Bei Tjark Ernst hat ein neuer Interessent angeklopft. Der ‚kicker‘ bestätigt einen Bericht des Portals ‚FR12.nl‘, dass Feyenoord Rotterdam ein Auge auf den Schlussmann von Hertha BSC geworfen hat. Die Niederländer haben dem 23-Jährigen bereits ein Angebot unterbreitet, zudem soll Ernst als klare Nummer eins eingeplant werden.

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Im Vertrag des Torhüters ist eine Ausstiegsklausel für höherklassige Vereine verankert. Diese soll im Bereich von fünf Millionen Euro liegen. Der ebenfalls interessierte VfL Wolfsburg muss nach ‚kicker‘-Informationen frei mit den Berlinern über einen Transfer verhandeln.