Co-Trainer unter Rose? Das sagt Terzic

Edin Terzic würde Borussia Dortmund auch als Co-Trainer weiter erhalten bleiben. „Ich bin super gerne ein Teil von diesem Verein und wenn der Verein entscheidet, dass ich am besten in der Rolle als Assistenz-Trainer helfen kann, dann ist das so“, sagte der 38-jährige nach dem 4:0-Erfolg gegen Schalke 04 am ‚Sky‘-Mikrofon.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit einer knappen Woche steht fest, dass Gladbachs Marco Rose zur kommenden Saison neuer BVB-Trainer wird. Das rief unweigerlich die Frage nach Terzics Zukunft auf. Inzwischen hat auch Sportdirektor Michael Zorc bestätigt, dass diese in Dortmund liegt und der 38-Jährige einer von Roses Assistenten werden soll.