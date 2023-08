BVB: Neue Details zum Collins-Transfer

Eintracht Frankfurt hat im Poker um Nnamdi Collins einen Nebenbuhler ausgestochen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ hatte auch die AS Rom die Fühler nach dem 19-jährigen Innenverteidiger ausgestreckt. Der deutsche U19-Nationalspieler hat sich nun aber für die SGE entschieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hessen zahlen laut ‚Sport1‘ eine Million Euro Ablöse an Borussia Dortmund. Collins soll einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, zunächst aber für eine oder zwei Spielzeiten an einen anderen Verein verliehen werden. Beim BVB kam der Rechtsfuß in der vergangenen Saison für die U19 und Drittliga-Mannschaft zum Einsatz.