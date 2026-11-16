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Premier League

United: Pochettino hat einen Wunschspieler

von Julian Jasch - Quelle: The Telegraph
Calvin Bassey im Fulham-Trikot @Maxppp

Mauricio Pochettino würde Calvin Bassey (26) im Winter wohl gerne zu Manchester United locken. Das ist einem Bericht des ‚Telegraph‘ zu entnehmen, demzufolge der Innenverteidiger vom FC Fulham ganz oben auf der Liste des neuen United-Cheftrainers steht.

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Bassey, 48-facher nigerianischer Nationalspieler, führt die Cottagers als Kapitän aufs Feld. Inklusive einjähriger Verlängerungsoption steht er nur noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag. Unabhängig davon wollen die Red Devils im Januar ausreichend Budget für Verstärkungen zur Verfügung stellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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