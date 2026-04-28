RB: Überraschende Klausel bei Baku

Über seine Zukunft muss sich Rechtsverteidiger Ridle Baku kurzfristig keine Gedanken machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beinhaltet sein bis 2027 laufender Vertrag bei RB Leipzig eine Klausel, die ihn um eine weitere Saison an die Sachsen bindet, wenn er in der Spielzeit 2026/27 auf eine bestimmte „geringe Anzahl an Spielen“ kommt. „Leipzig ist in erster Linie eine schöne Stadt. Ich fühle mich wohl. Es läuft im Verein. Wir sind da, wo wir sein wollen“, so der 28-Jährige.

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In dieser Saison ist er unter Ole Werner absolut gesetzt und verpasste lediglich zwei Partien verletzt. Entsprechend macht sich der achtfache deutsche Nationalspieler auch noch Hoffnungen, auf den WM-Zug aufzuspringen: „Es gab einen Austausch mit dem Bundestrainer. Ich weiß, woran ich bin. In zwei Wochen haben wir dann alle endgültig Klarheit. Und ich hoffe, dass ich dabei bin.“ Der DFB teilte heute mit, dass Julian Nagelsmann erst am 21. Mai seinen Kader nominieren wird.