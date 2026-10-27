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Bundesliga

Ballon d‘Or: In diesem Ranking liegt Olise vor Kane

Dank Harry Kane geht der Ballon d‘Or nach 30 Jahren das erste Mal wieder an einen Bundesliga-Profi. Rein persönlich erlebte Michael Olise hingegen einen enttäuschenden Abend. Die objektiven Leistungen sprechen offenbar eine andere Sprache.

von Remo Schatz - Quelle: CIES
1 min.
Michael Olise beim Oktoberfest @Maxppp

Der Goldene Ball wandert nach München, Harry Kane (33) wurde für seine herausragenden Leistungen für den FC Bayern als Weltfußballer ausgezeichnet. Michael Olise (24) landete hingegen nur auf dem neunten Platz. Die nüchternen Zahlen zeichnen ein anderes Bild.

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Im aktuellen ‚Weekly Post‘ hat sich das ‚CIES Football Observatory‘ zur Aufgabe gemacht, den Ballon d‘Or nach reinen Leistungsdaten zu vergeben. Die Bewertungsgrundlage umfasst dabei drei Kategorien. Zum einen die individuellen Leistungen in acht objektiven Spielbereichen wie der xGoal-, der xAssist- oder der Packing-Wert.

Zum anderen das Wettbewerbsniveau der bestrittenen Spiele. Alle Ligen werden nach Koeffizienten gerankt. Die Premier League gilt dabei als weltweit stärkste Liga, dahinter liegen La Liga, die Serie A und die Bundesliga. Die dritte Kategorie ist das Resulat des jeweiligen Spiels.

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Auf Platz eins landet Lamine Yamal (19) vom FC Barcelona, der bei der gestrigen Gala immerhin als bester Jung-Profi ausgezeichnet wurde. Dahinter folgt das Bayern-Duo um Olise und Kane. Alt-Star Lionel Messi (39) von Inter Miami schafft es vor Désiré Doué (21) von Paris St. Germain auf den fünften Platz.

Die ‚CIES‘-Top10:

  • 1) Lamine Yamal (19/FC Barcelona)
  • 2) Michael Olise (24/FC Bayern)
  • 3) Harry Kane (33/FC Bayern)
  • 4) Lionel Messi (39/Inter Miami)
  • 5) Désiré Doué (21/Paris St. Germain)
  • 6) Kylian Mbappé (27/Paris St. Germain)
  • 7) Khvicha Kvaratskhelia (25/Paris St. Germain)
  • 8) Pedri (23/FC Barcelona)
  • 9) Erling Haaland (26/Manchester City)
  • 10) Pau Cubarsí (19/FC Barcelona)
veröffentlicht am - Aktualisiert am
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