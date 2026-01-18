Kane verrät Kompanys Offensiv-Geheimnis

Harry Kane (32) hat sich zur herausragenden Offensivform des FC Bayern geäußert. Im Anschluss an das 5:1 gegen RB Leipzig erklärte der Toptorjäger laut der ‚Bild‘: „Ich erinnere mich an mein erstes Telefonat mit dem Trainer, als er den Job bei Bayern übernahm. Schon da sagte er mir, dass wir gnadenlos mit allen Gegnern sein würden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser Saison erzielten die Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany überragende 71 Treffer in 18 Ligaspielen. Kane erläutert: „Das ist die Mentalität, die der Coach hierher gebracht hat. Er hat vom ersten Moment an gesagt: Wenn wir ein Tor vorne sind, gehen wir aufs zweite. Und wenn wir drei vorne sind, gehen wir aufs vierte. Das ist unser Mindset. Das zeigt sich schon in der Art, wie wir trainieren. Da gibt es einen richtigen Wettbewerb – und das bringen wir auch in den Spielen auf den Platz.“