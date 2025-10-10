Monaco verkündet Hütter-Aus

Die Zeit von Adi Hütter bei der AS Monaco ist abgelaufen. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, wurde der 55-jährige Österreicher mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hütter stand seit Juli 2023 im Fürstentum in Lohn und Brot. Sein Vertrag war noch bis 2027 gültig. Einen Titel konnte der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach mit Monaco nicht gewinnen, führt das Team aber zweimal in die Champions League. Hütters Nachfolger steht laut ‚RMC‘ schon bereit. Demnach haben sich die Verantwortlichen aus dem Fürstentum für Sébastien Pocognoli entschieden. Der Belgier, der aktuell noch Union Saint-Gilloise trainiert, soll mit aller Macht ins Fürstentum gelotst werden.