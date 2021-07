Fragwürdiger Elfer bringt England ins Finale | Note 1 für Schmeichel

In einem ausgeglichenen ersten Durchgang brauchten beide Teams eine Weile, um Fahrt aufzunehmen. Damsgaards Freistoßtreffer war dann der Dosenöffner. Kurz darauf hielt Schmeichel noch ausgezeichnet gegen Sterling, war bei Kjaers Eigentor dann aber machtlos.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Maguires Kopfball hatte der dänische Schlussmann dann aber wieder die Chance, sich auszuzeichnen (55.). Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber immer spielbestimmender, fanden aber kein probates Mittel, um den dänischen Defensivblock zu knacken. Entsprechend ging es in die Verlängerung.

Auch hier gab England klar den Ton an, der erlösende Treffer von Kane entsprang aber einem äußerst schmeichelhaftem Elfmeterpfiff. Unter dem Strich dennoch ein hochverdienter Sieg der Engländer, die am Sonntag im Finale auf Italien treffen.

Torfolge

0:1 Damsgaard (30.): Aus rund 25 Metern Entfernung tritt Damsgaard zum Freistoß an, steckt all sein Selbstbewusstsein aus einem tollen Turnier in den Schuss und versenkt den Ball im Netz. Erstes Turnier-Gegentor für die Three Lions.

1:1 Kjaer (Eigentor, 39.): Kane spielt einen perfekt getimten Steckpass in den Lauf von Saka, der auf rechts völlig freie Fahrt hat und flach in die Mitte Richtung Sterling passt. Kjaer versucht zu retten und grätscht den Ball ins eigene Tor. Das elfte Eigentor der EM.

2:1 Kane (104.): Sterling zieht von rechts in den Strafraum, wird dann minimal berührt und bekommt einen extrem schmeichelhaften Elfmeter. Kane tritt an, Schmeichel wehrt zunächst ab, ist beim Nachschuss des englischen Kapitäns dann aber machtlos.

Die Noten für England

Eingewechselt:

69‘ Grealish (4) für Saka

95‘ Henderson für Rice

95‘ Foden für Mount

106‘ Trippier für Grealish

Die Noten für Dänemark

Eingewechselt:

67‘ Wass (4,5) für Stryger Larsen

67‘ Poulsen (5) für Damsgaard

67‘ Norgaard (5) für Dolberg

79‘ Andersen (4) für Christensen

88‘ Jensen (4,5) für Delaney

105‘ Wind für Vestergaard