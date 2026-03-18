Vertragsklauseln: Heidenheim für Abstieg gerüstet

Der 1. FC Heidenheim hat offenbar für einen Abstieg in die 2. Bundesliga vorgesorgt. Laut der ‚Sport Bild‘ wurden für die Verträge mehrerer langjähriger Profis in den vergangenen Jahren bereits niedrigere Gehälter für das Unterhaus ausgehandelt. Demnach würde ein Kern von Spielern, die beim Bundesliga-Aufstieg vor drei Jahren mit dabei waren, bei einem Gang in die zweite Liga nur noch bis zu 50 Prozent ihres bisherigen Salärs einstreichen. Die ‚Sport Bild‘ nennt unter anderem Kapitän Patrick Mainka (31), Benedikt Gimber (29) und Torwart Frank Feller (22) als Teil dieses Gerüsts.

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Mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist Heidenheim aktuell abgeschlagenes Tabellenschlusslicht. Trainer Frank Schmidt wird auch im Falle eines Abstiegs im Amt bleiben. Dem Kader steht jedoch ein größerer Umbruch bevor. Während Leihspieler wie Diant Ramaj (24/Borussia Dortmund) oder Eren Dinkci (24/SC Freiburg) mit Sicherheit zu ihren Stammvereinen zurückkehren werden, dürften auch Mathias Honsak (29) oder Niklas Dorsch (28) den Klub verlassen. Beide haben zwar noch Verträge über das Saisonende hinaus, wollen aber weiter erstklassig spielen und könnten wichtige Ablösesummen einspülen. Der Zweitliga-Kader soll größtenteils aus dem Kern der Aufstiegsmannschaft von 2023 bestehen.