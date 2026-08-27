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Bundesliga

Werder: Harte Konkurrenz bei Belocian

von David Hamza - Quelle: L'Équipe
Jeanuël Belocian im Dress von Bayer 04 Leverkusen @Maxppp

Nicht nur bei Werder Bremen ist Jeanuël Belocian (21) ein Kandidat. Laut ‚L’Équipe‘ steht der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen auch beim französischen Champions League-Teilnehmer RC Lens auf der Liste.

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Der von Dino Toppmöller trainierte Klub arbeite an einer Leihe, Belocian soll offen sein für den Schritt nach Lens. Beim amtierenden Pokalsieger und Vizemeister der Ligue 1 ist der Linksfuß eine Alternative zu El Chadaille Bitshiabu (21) von RB Leipzig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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