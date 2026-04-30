Jaissle bestätigt Bundesliga-Anfragen

Matthias Jaissle kann sich einen Wechsel in die Bundesliga unter passenden Umständen vorstellen. Im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ betont der Trainer von Al Ahli, dessen aktueller Vertrag noch bis 2027 befristet ist: „Ein konkretes Ziel oder konkrete Pläne habe ich grundsätzlich nicht, weil ich denke, dass das keinen Sinn ergibt. Wir haben gerade über die Schnelllebigkeit im Fußball gesprochen. Deswegen versuche ich mich immer auf den Moment zu konzentrieren und das Bestmögliche daraus zu machen.“

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Mit dem saudischen Klub hat der 34-Jährige am vergangenen Sonntag im Finale gegen Machida Zelvia (1:0) bereits zum zweiten Mal die asiatische Champions League gewonnen. Gut möglich, dass sich der Ex-Hoffenheimer in absehbarer Zeit neu orientieren und den nächsten Schritt gehen möchte. An Interesse mangelt es nicht, auch aus der Bundesliga gab es offenbar bereits Abwerbeversuche. „Es gab und gibt immer wieder Anfragen. Aber oft ist das Timing entscheidend, es muss vieles passen“, so Jaissle.