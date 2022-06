Lewy-Kumpel: Bayern hat „ihn als Menschen verloren“

In der Causa Robert Lewandowski hat sich einer enger Vertrauter des Topstürmers zu Wort gemeldet. „Betrachtet man das Verhalten des Klubs in den letzten Monaten, besteht kein Zweifel daran, dass Robert nicht Teil dieser Zukunft ist“, moniert Tomasz Zawislak gegenüber der ‚Sport Bild‘ und spielt damit auf das Werben des FC Bayern um Erling Haaland (21) an, der sich schlussendlich für Manchester City entschieden hat.

„Es ist schade, dass die ganze Zeit über niemand von der Vereinsführung ein ehrliches Gespräch führen wollte. Er hat eine solche Behandlung nicht verdient. Und deshalb haben sie ihn als Menschen verloren“, führt Lewandowskis ältester und bester Freund aus, der sich um die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit des 33-Jährigen kümmert. In die gleiche Kerbe schlug vor einer Woche bereits Berater Pini Zahavi, der betonte: „Er fühlt sich seit Monaten von den Verantwortlichen nicht respektiert, das ist die Wahrheit. Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert.“