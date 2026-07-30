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Offiziell Championship

Ex-Kölner Lund setzt Unterschrift

von Fabian Ley
1 min.
Kristoffer Lund, Tom Krauß und Cenk Özkacar @Maxppp

Kristoffer Lund zieht es in die zweite englische Liga. Birmingham City gibt die Verpflichtung des Linksverteidigers bekannt. Der 24-Jährige kommt vom FC Palermo und unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

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In der vergangenen Spielzeit war Lund per Leihe für den 1. FC Köln am Ball. In der Bundesliga lief der siebenfache US-Nationalspieler in 33 Spielen auf, außerdem kam er in zwei DFB-Pokal-Partien zum Einsatz. Die Kaufoption in Höhe von zwei bis drei Millionen Euro ließen die Domstädter aber verstreichen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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