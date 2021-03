Liverpool-Krise: Freifahrtschein für Klopp

Einen erschreckend schwache Start ins neue Jahr konnte der FC Liverpool bis heute nicht korrigieren. Der Vorjahresmeister und Champions League-Sieger von 2019 verlor die vergangenen sechs Heimspiele, ist in der Premier League auf Platz acht abgerutscht und hat sieben Punkte Rückstand zur CL-Zone.

Kritik an Trainer Jürgen Klopp oder gar Stimmen, die sein Aus fordern, sind in der sonst so gnadenlosen englischen Presse kaum zu vernehmen. Denn der Plan der gefallenen Reds sieht ein Festhalten am deutschen Übungsleiter vor. Das berichten der ‚Telegraph‘ und die ‚Times‘.

Volle Rückendeckung

Klopp soll auch dann bleiben, wenn Liverpool die Qualifikation für die Champions League verpasst und im Sommer einen möglichen Neuaufbau vorantreiben. Die vergangenen zwei Monate stufen die Klubbesitzer, das US-amerikanische Unternehmen Fenway Sports Group, als Ausnahme ein, die die bisherige fünfjährige Entwicklung unter Klopp lediglich unterbricht.

Den Ex-Dortmunder sehe man nach wie vor als den besten Trainer der Welt an. Klopp sei dafür geboren, Liverpool zu trainieren – aktuelle Krise hin oder her. Deren Ursache liegt dem Liverpool-Coach zufolge in erster Linie im großen Verletzungspech des LFC. Klopp selbst lässt sich aber ohnehin nicht von seinem Weg abbringen, schloss erst heute aus, im Sommer den freien Bundestrainer-Posten zu übernehmen.

Fest im Visier haben die Engländer trotz aller Widrigkeiten auch den Einzug ins Champions League-Viertelfinale. Am Mittwoch steht die entscheidende Partie gegen RB Leipzig auf dem Programm. Das Hinspiel gewann die Klopp-Truppe mit 2:0.