BVB-Verhandlungen: Fordert RB mehr für Adeyemi als gedacht?

Mit Karim Adeyemi soll sich Borussia Dortmund bereits über einen Sommertransfer einig sein. Um die Verpflichtung des 19-jährigen Nationalspielers finalisieren zu können, muss sich der BVB aber noch mit RB Salzburg auf eine Ablöse einigen.

Laut österreichischen Medien entpuppen sich die Mozartstädter jedoch als komplizierter Verhandlungspartner. Wie die ‚Kronen Zeitung‘ und ‚Salzburg24‘ übereinstimmend berichten, möchte RB 50 bis 60 Millionen Euro mit Adeyemi einnehmen.

Die ‚Bild‘ berichtete zuletzt noch von einer Forderung von 40 Millionen, ‚Sport1‘ schrieb von einem BVB-Angebot in Höhe von 35 Millionen. Dass die Dortmunder sich auf bis zu 60 Millionen hochhandeln lassen, erscheint ausgeschlossen – eine Einschätzung, die auch die ‚Kronen Zeitung‘ und ‚Salzburg24‘ teilen.

„Eine utopische Summe, bei der die Verantwortlichen der Mozartstädter jeglichen Bezug zur Realität verloren haben“, schreibt Erstgenannte. ‚Salzburg24‘ nennt die Forderungen ebenfalls „utopisch“. Bis zum Sommer haben alle Parteien noch Zeit, um sich zu einigen.

Die Einigung mit Adeyemi ist in den Ablöseverhandlungen ein Plus für den BVB. Mit dieser bequemen Ausgangsposition werden sich die Dortmunder zu keiner überhöhten Ablöse hinreißen lassen. Dennoch könnte noch etwas Zeit vergehen, bis auch die RB-Verantwortlichen zu dieser Erkenntnis kommen. In ernster Gefahr scheint der Adeyemi-Deal aktuell nicht zu sein.