Matip verletzt: Klopp spricht von Transfer

Nachdem sich mit Joel Matip der nächste Innenverteidiger des FC Liverpool verletzt hat, will Trainer Jürgen Klopp eine Nachverpflichtung erst recht nicht mehr ausschließen. „Sie können sich vorstellen, dass wir über alles nachdenken“, so der Reds-Coach im Anschluss an das 3:1 gegen Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs musste Matip zur zweiten Halbzeit verletzt raus, nach Klopps Angaben handelt es sich um eine Knöchelverletzung. Nun könnt an den letzten Transfertagen noch Ersatz kommen. Der Trainer betont jedoch: „Es geht darum, das Richtige zu tun. Wir müssen den richtigen Spieler finden.“