2. Bundesliga

Ebnoutalib-Poker: Eintracht muss erhöhen

von David Hamza
Younes Ebnoutalib geht ins Dribbling @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss im Werben um Torjäger Younes Ebnoutalib (22) finanziell nachbessern. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat die SV Elversberg ein SGE-Angebot in Höhe von 6,5 Millionen Euro abgelehnt. Elversberg-Sportvorstand Nils-Ole Book sagt: „Ich kann natürlich keine Summen kommentieren. Es besteht keine Einigung über einen Transfer, das ist korrekt.“

Zuvor war schon der VfL Wolfsburg mit einer Offerte über acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni gescheitert. Die Frankfurter sind sich mit Ebnoutalib selbst bereits einig. Laut ‚Bild‘ ist zu erwarten, dass die Eintracht in den kommenden Tagen ein verbessertes Angebot beim Zweitligisten einreichen wird.

