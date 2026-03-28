Viel Stress für Tuchel | Wilder Wirtz-Vergleich

Tragischer Held

Der Abend von Ben White glich einem wilden Achterbahnritt im Europapark. Der 28-Jährige wurde bei seiner Einwechselung gegen Uruguay von den eigenen Fans in Wembley ausgepfiffen. Der Grund: Sein letztes Spiel hatte White vor vier Jahren bestritten, seitdem hat er sich trotz Nominierungen geweigert, wieder für die Three Lions zu spielen. Ausgerechnet White war es dann, der das 1:0 in Minute 81 erzielte und die Herzen der wütenden Fans zu gewinnen schien. Doch in der Nachspielzeit verursachte der Rechtsverteidiger recht plump einen Elfmeter, am Ende stand es 1:1.

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Seinen Kredit hat White also schon wieder verspielt. Auch für Thomas Tuchel ist jedes Spiel eine schmale Gratwanderung. Die Ergebnisse gaben bislang Recht, die Spielweise ließ aber auch gestern zu Wünschen übrig. Der ‚Guardian‘-Journalist Barney Ronay ließ kein gutes Haar am Spiel der Engländer: „Das war kein Fußball, kein Sport. Eine Aktivität, die sich dem Nichts anzunähern schien – keine Action, kein Inhalt. Und das alles untermalt von der klassischen Wembley-Atmosphäre, die daran erinnert, dass es keine tiefere Stille gibt als die Stille von Zehntausenden von Menschen.“ Tuchel hat noch viel Arbeit vor sich.

So Wirtz was

Etwas euphorischer als in England geht es in Deutschland nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweiz zu. Der ‚kicker‘ sah „einen Auftritt, der Lust auf das WM-Jahr macht“, ‚Sky‘ einen „Achterbahn-Auftakt“ mit einem „ballernden“ Florian Wirtz. Lyrisch etwas anspruchsvoller sorgt die ‚Süddeutsche Zeitung‘ für einen wilden Vergleich: „Wirtz schießt und trifft wie Wilhelm Tell“, so die Zeitung.

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Die Schüsse von Wirtz seien so „unverschämt präzise“ gewesen wie der Schuss, mit dem Tell der Sage nach seinem Sohn den Apfel vom Kopf geschossen hat. Überhaupt ragt Wirtz, der an allen vier deutschen Toren direkt beteiligt war, in allen Analysen als Mann des Abends heraus. Auch bei FT hat Wirtz natürlich die Bestnote 1 bekommen.