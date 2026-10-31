Zwei Kandidaten für Chatzialexiou-Nachfolge

Der Abgang von Joti Chatzialexiou wird den 1. FC Nürnberg schmerzen. Als Ersatz hat der Zweitligist nach FT-Informationen unter anderem zwei Funktionäre aus der Bundesliga auf dem Zettel. Zum einen beschäftigt sich der Club mit Timmo Hardung von Eintracht Frankfurt.

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Zum anderen gehört Sebastian Schuppan von RB Leipzig zum Kreise derer, denen man in Nürnberg die Nachfolge von Chatzialexiou zutraut. Der Sportliche Leiter der Sachsen erfreut sich auch größerer Beliebtheit bei Hannover 96. Dort wurde gerade der Posten von Jonas Boldt frei.