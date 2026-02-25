Menü Suche
Werder: Bei Abstieg droht der Rotstift

von Dominik Schneider - Quelle: kicker
Sollte bei Werder Bremen am Ende der Saison das Worst-Case-Szenario in Form eines Abstiegs eintreten, wird es radikale Einschnitte geben. Im ‚kicker‘ offenbart der Vorsitzende der Geschäftsführung Klaus Filbry: „Die Spielerverträge sind variabilisiert und reduzieren sich um 55 Prozent.“ Viele Bremer Profis spielen demnach nicht nur um den Klassenerhalt, sondern auch um eine Menge Geld.

Der Spieleretat würde von 40 Millionen Euro auf etwa 18 Millionen Euro schrumpfen. Das wäre notwendig, da die Einnahmen rapide einbrechen würden. Insbesondere die zugeteilten Gelder über den TV-Vertrag der DFL wären in Liga zwei deutlich reduziert. Darüber hinaus müssten einige Spieler verkauft werden, die einen Markt haben und entsprechende Erlöse einbringen könnten.

