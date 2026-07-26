Axel Donczew wird sich dem FC Arsenal anschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, besteht eine komplette Einigung zwischen den Gunners und Cardiff City, dem aktuellen Arbeitgeber des 16-Jährigen. Der Offensivakteur habe seinen Medizincheck in der englischen Hauptstadt bereits absolviert.

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Donczew stammt aus der Jugend von Cardiff und feierte für die Bluebirds im Oktober 2025 sein Profidebüt, womit er den vereinsinternen Rekord als jüngster Spieler der Klubgeschichte aufstellte. Insgesamt kommt der walisische U19-Nationalspieler bislang auf zwei Einsätze in der EFL Trophy. Der Wechsel zum amtierenden englischen Meister soll in der kommenden Woche offiziell über die Bühne gehen.