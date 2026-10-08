La Liga
Barça tütet Deal mit Ausnahmetalent ein
@Maxppp
Der FC Barcelona hat die Vertragsverlängerung mit Eigengewächs Xavi Espart (19) eingetütet. Das neue Arbeitspapier ist bis 2030 datiert und damit zwei Jahre länger gültig als die vorherige Vereinbarung.
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The future is his, and it’s blaugrana. Xavi Espart 2030 💙❤️ https://t.co/s62dFXNdBg— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2026
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Seit 2015, also seitdem er acht Jahre alt war, spielt Espart für die Katalanen. In dieser Saison setzt Hansi Flick immer mehr auf den Rechtsverteidiger, der unter anderem Jules Koundé (27) den Rang abgelaufen hat.
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