Bundesliga

Wolfsburg plant zwei Transfers

von Leon Morsbach - Quelle: kicker
Daniel Bauer an der Seitenlinie @Maxppp

Der VfL Wolfsburg möchte sich im Januar personell verstärken. Wie der ‚kicker‘ berichtet, suchen die Wölfe nach einem Mittelstürmer und einem Innenverteidiger. Mit dem 15. Tabellenplatz nach dem 13. Spieltag läuft Wolfsburg den eigenen Erwartungen weit hinterher.

Die Besetzung des Sportdirektorpostens steht weiterhin aus, weswegen finale Entscheidungen erst nach der Neubesetzung gefällt werden können. Auch bezüglich der Zukunft des aktuellen Interimstrainers Daniel Bauer will Geschäftsführer Peter Christiansen abwarten und gemeinsam mit dem neuen Sportdirektor entscheiden. Die finanziellen Mittel für die nötigen Transfers stehen dem VfL in jedem Fall zur Verfügung.

