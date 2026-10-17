Verletzungsschock bei Chelsea

Während der Partie zwischen dem FC Everton und dem FC Chelsea am Samstagnachmittag kam es in der Schlussphase zu einer unschönen Szene. Torhüter Emiliano Martínez musste nach einem Zusammenprall zehn Minuten auf dem Platz behandelt und anschließend mit einer Trage vom Platz transportiert werden.

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Der 34-jährige Argentinier erlitt offenbar eine schwerere Kopfverletzung. Genaue Details sind aktuell noch nicht bekannt, die Partie läuft noch. Zum Zeitpunkt der langen Unterbrechung lag Chelsea mit 1:0 in Führung.