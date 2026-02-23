BVB-Flirt Senesi bald vom Markt?

Juventus Turin hat Wunschkandidat Marcos Senesi ein unterschriftsreifes Vertragsangebot vorgelegt. Dies berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Auf der Suche nach einem kongenialen Defensiv-Partner für Abwehrboss Bremer (28) stehe der 28-jährige Linksfuß des AFC Bournemouth ganz oben auf der Wunschliste der Alten Dame und soll der zuletzt wackelnden Defensive neue Stabilität verleihen. Der italienische Rekordmeister habe dem Argentinier einen Kontrakt über drei bis vier Jahre mit einem Gehalt von bis zu fünf Millionen Euro jährlich zuzüglich Bonuszahlungen geboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Senesi steht seit 2022 beim AFC Bournemouth unter Vertrag und absolvierte seither 105 Premier League-Spiele. Auch in dieser Saison gehört der Innenverteidiger zum festen Stammpersonal bei den Cherries und hat großen Anteil an der bislang beeindruckenden Spielzeit. Aus diesem Grund ist Juventus nicht der einzige Interessent an einer potenziellen Verpflichtung des im Sommer ablösefreien Verteidigers. Neben den Italienern wurden auch Borussia Dortmund, der FC Chelsea, die AS Rom, Brighton & Hove Albion, der FC Everton und Crystal Palace mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Juventus scheint angesichts des bereits ausgearbeiteten Vertragsangebotes jedoch am weitesten fortgeschritten zu sein.