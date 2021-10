Berater: „Lukaku träumt von Real“

Romelu Lukaku träumt davon, eines Tages für Real Madrid aufzulaufen. „Während seiner letzten Saison bei ManUnited hatte er immer Chelsea im Kopf. Auch Real Madrid muss ich zugeben. Das ist ein weiterer Traum, wie er sich seine Karriere vorstellt“, verrät Lukaku-Berater Federico Pastorello gegenüber ‚Sky Sports‘.

Nach zwei Jahren bei United war Lukaku 2019 zu Inter Mailand gewechselt. Im zurückliegenden Sommer ging es zurück nach London. Für den 28-jährigen Belgier war die Rückkehr eine Herzensangelegenheit. „Chelsea war aber immer zu 100 Prozent sein Ziel. Es ist die Liebe seiner Kindheit, also gab es immer den Wunsch zurückzukommen. Es war eine Frage des Stolzes. Er hatte das in seinem Kopf und in seinem Herzen“, so Pastorello.