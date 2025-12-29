Menü Suche
Filipe Luís hat unterschrieben

von Luca Hansen - Quelle: flamengo.com.br
Filipe Luís streckt den Pokal in die Höhe @Maxppp

Filipe Luís bleibt Flamengo treu. Wie der brasilianische Topklub bekanntgibt, unterschreibt der Übungsleiter einen neuen Vertrag bis 2027. Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte um einen Abschied des ehemaligen Linksverteidigers gen Europa, am Zuckerhut hat man ihn nun zum Umdenken bewegt.

Obwohl er erst seit September 2024 für Flamengo verantwortlich ist, gewann er schon sieben Titel mit dem Klub aus Rio de Janeiro. Lediglich elfmal musste Flamengo mit Luís an der Seitenlinie das Feld als Verlierer verlassen.

