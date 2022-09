Monza entlässt Aufstiegstrainer

Giovanni Stroppa ist nicht länger Trainer des AC Monza. Wie der Serie A-Klub bestätigt, wurde der Italiener von seinen Aufgaben entbunden. Der 54-Jährige war seit Sommer 2021 Trainer der Lombarden und feierte erst vor wenigen Wochen den Aufstieg.

Der Nachfolger steht bereits fest. Ab sofort wird Raffaele Palladino in Monza an der Seitenlinie stehen. Der 38-Jährige zeichnete sich bislang für die U19 des Klubs verantwortlich.

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ