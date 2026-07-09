Schalke bastelt an spektakulärem Lindström-Coup

Der FC Schalke arbeitet offenbar an einer Zusammenarbeit mit Jesper Lindström (26). Der Redaktion von Gianluca Di Marzio zufolge laufen die Gespräche mit der SSC Neapel, um einen Deal auszuloten.

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Lindström verbrachte die abgelaufene Saison leihweise beim VfL Wolfsburg, konnte dort aber nicht überzeugen. Napoli soll einem erneuten Abgang offen gegenüberstehen, es läuft also im Fall der Fälle erneut auf ein Gastspiel hinaus – ein anderes Transfermodell ist für den Bundesliga-Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet finanziell kaum zu bewerkstelligen.

Auf Schalke wieder zu alter Stärke?

Von 2021 bis 2023 war der dänische Nationalspieler (18 Länderspiele) für Eintracht Frankfurt aktiv, ehe Napoli ihn für 30 Millionen Euro nach Italien lotste. An seine guten Darbietungen bei der SGE konnte Lindström seitdem nicht wirklich anknüpfen.

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Fakt ist aber: Bleibt der Angreifer über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei und ruft sein volles Leistungsmaximum ab, würde er für die Königsblauen eine echte Verstärkung darstellen. Eine Zusammenarbeit ist aus Schalker Sicht aber mit einem gewissen Risiko verbunden, das Sportvorstand Frank Baumann gut abwägen muss.