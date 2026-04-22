Eine Goretzka-Spur immer heißer

Die Spur von Leon Goretzka zum AC Mailand wird immer heißer. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Lombarden positive Signale hinsichtlich des Zuschlags beim Mittelfeldspieler erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt war in der ‚Gazzetta dello Sport‘ von einem Milan-Angebot an Goretzka zu lesen. Ein 15 Millionen Euro schwerer Dreijahresvertrag steht dem Wunschspieler in Aussicht. Andernorts winken dem 31-Jährigen maximal Zweijahresverträge.

An Interessenten mangelt es Goretzka jedoch nicht grundsätzlich. Auch Inter Mailand, Juventus Turin, die SSC Neapel, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen und Fenerbahce klopften schon an. Zunächst wird sich der Rechtsfuß aber auf möglichst viele Titel in seinem finalen Bayern-Jahr konzentrieren.