Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Bayern-Flirt fällt monatelang aus

von Leon Morsbach - Quelle: ol.fr
1 min.
fofana 25/26 @Maxppp

Olympique Lyon hat den Ausfall von Malick Fofana (20) bestätigt. Wie der Klub offiziell mitteilt, ergaben die Untersuchungen eine schwere Verstauchung des rechten Knöchels mit zusätzlichen Blessuren, welche eine Operation erforderlich machen. Fofana wird damit mehrere Monate pausieren. Der Flügelspieler war im gestrigen Spiel gegen Racing Straßburg (2:1) in der 67. Minute verletzt ausgewechselt worden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lyon kündigte an, den Offensivspieler während der Reha bestmöglich zu unterstützen, um eine schnelle Rückkehr in den Kader zu ermöglichen. Der belgische Nationalspieler stand im Sommer unter anderem auf dem Zettel des FC Bayern München. Sein Berater preiste ihn zuletzt noch bei weiteren Topklubs an, zumindest ein Wechsel im Winter hat sich für Fofana nun aber sicherlich erledigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Lyon
Malick Fofana

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Lyon Logo Olympique Lyonnais
Malick Fofana Malick Fofana
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert