Bayern-Flirt fällt monatelang aus

Olympique Lyon hat den Ausfall von Malick Fofana (20) bestätigt. Wie der Klub offiziell mitteilt, ergaben die Untersuchungen eine schwere Verstauchung des rechten Knöchels mit zusätzlichen Blessuren, welche eine Operation erforderlich machen. Fofana wird damit mehrere Monate pausieren. Der Flügelspieler war im gestrigen Spiel gegen Racing Straßburg (2:1) in der 67. Minute verletzt ausgewechselt worden.

Lyon kündigte an, den Offensivspieler während der Reha bestmöglich zu unterstützen, um eine schnelle Rückkehr in den Kader zu ermöglichen. Der belgische Nationalspieler stand im Sommer unter anderem auf dem Zettel des FC Bayern München. Sein Berater preiste ihn zuletzt noch bei weiteren Topklubs an, zumindest ein Wechsel im Winter hat sich für Fofana nun aber sicherlich erledigt.