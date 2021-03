Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund 0:1 | Sancho entscheidet Pokalfight

Die Anfangsphase der Partie war zerfahren und von Fehlpässen geprägt. Nach und nach erarbeiteten sich die Gladbacher Feldvorteile. Torchancen blieben jedoch Mangelware. Erling Haaland (36.) hatte die größte Chance nach tollem Pass aus der eigenen Hälfte von Mats Hummels, wurde beim Abschluss aber effektiv gestört. Kurz vor der Halbzeit traf Marcus Thuram (45. + 2). Dabei stand er jedoch einen Schritt im Abseits, weshalb der Treffer nicht zählte.

Dortmund startete in der 2. Halbzeit mit deutlich mehr Offensivkraft. Dies mündete in einem Treffer von Haaland (52.), der jedoch aufgrund eines vorangegangenen Fouls durch den VAR zurückgenommen wurde. Schließlich war es Sancho, der das Tor des Tages (66.) erzielte.

Anschließend bäumten sich die Gladbacher zwar gegen die Niederlage auf, sie luden den BVB aber in Form von einer klaren Torchance durch Haaland (83.) und weiteren kleineren Möglichkeiten zu Kontern ein. In der Nachspielzeit musste Dahoud nach einem Foul an Bensebaini (90. + 2) mit Gelb-Rot den Platz verlassen.

Für die Fohlen geht es im Kampf um die Europapokal-Plätze am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer 04 Leverkusen. Gleich danach kommt es zum Topspiel der Bundesliga. Der BVB muss um 18:30 Uhr in München gegen den FC Bayern ran. Schwere Aufgaben für die beiden Klubs, die am Dienstagabend in einer hart umkämpften Pokalpartie einige Körner haben lassen müssen.

Torfolge

0:1 Sancho (66.): Nach einer Ecke für Borussia Mönchengladbach kontert der BVB schnell über Schulz. Nach schnellen Pässen von Haaland und Reus kommt Sancho frei vor Sippel zum Abschluss und netzt ins kurze Eck ein.

Die Noten für Borussia Mönchengladbach

Eingewechselt:

67‘ Lazaro (4) für Hofmann

76‘ Zakaria (-) für Kramer

76‘ Embolo (-) für Thuram

76‘ Wolf (-) für Stindl

Die Noten für Borussia Dortmund

Eingewechselt:

5‘ Schulz (3) für Guerreiro

67‘ Hazard (3,5) für Sancho

90‘ Zagadou (-) für Bellingham