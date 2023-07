PSG vorbereitet: Dembélé als Mbappé-Ersatz?

Die Zukunft von Kylian Mbappé bei Paris St. Germain steht auf wackeligen Beinen. Der 24-jährige Weltklasse-Stürmer ist nur noch bis zum kommenden Sommer an den Edelklub gebunden. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi hat Mbappé bereits ein Ultimatum gesetzt. Verlängert der Torjäger seinen Vertrag mit dem amtierenden Meister nicht, soll er verkauft werden.

Nach FT-Informationen würde PSG dann versuchen, Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu verpflichten. Der Flügelstürmer hat eine bis 31. Juli gültige Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro in seinem Kontrakt mit den Katalanen verankert. Dieser Passus macht den 26-Jährigen zum absoluten Schnäppchen. Insbesondere dann, wenn PSG bei einem Mbappé-Verkauf einiges an Geld in die Kassen gespült bekäme.

Vor allem Neu-Trainer Luis Enrique hält viel von Dembélé und würde den trickreichen Tempodribbler gerne in den eigenen Reihen begrüßen. Barça versucht derweil aber noch immer, den Vertrag mit Dembélé zu verlängern und die Ausstiegsklausel – in Spanien bei jedem Spieler verpflichtend – deutlich anzuheben.