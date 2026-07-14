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Liverpool zahlt Bondscoach-Gehalt

von Remo Schatz - Quelle: De Telegraaf
1 min.
Arne Slot hebt den Daumen @Maxppp

Der FC Liverpool ermöglicht Ex-Coach Arne Slot offenbar die Chance, neuer Nationaltrainer seines Heimatlandes zu werden. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, haben die Reds signalisiert, Teile des Gehalts zu übernehmen, das der Niederländer als Bondscoach verdienen würde. Hintergrund ist, dass Slot zwar an der Anfield Road seines Postens entbunden wurde, er aber noch bis kommendes Jahr unter Vertrag steht.

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Dem 47-Jährigen stehen bis Vertragsende noch rund elf Millionen Euro zu. Eine Summe, die der niederländische Fußballverband dem designierten Nachfolger von Ronald Koeman nicht zahlen kann. Die Reds wollen nun ihrerseits Geld sparen und den KNVB-Lohn bis zu der Summe aufstocken, die Slot in Liverpool noch zusteht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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