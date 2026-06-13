Auf Merz-Nachfrage: DFB verrät WM-Ziel

Der DFB will bei der diesjährigen WM mindestens das Viertelfinale erreichen. Gegenüber ‚Sky‘ führt Geschäftsführer Sport Andreas Rettig aus: „Nachdem der Bundeskanzler (Friedrich Merz, Anm. d. Red.) uns gestern angerufen hat im Turnier und uns nach der Zielsetzung gefragt hat, haben wir übermittelt, dass wir noch im Turnier sein wollen, wenn die parlamentarische Sommerpause beginnt.“ Diese startet am 11. Juli – vom 9. bis 11. Juli finden wiederum die Viertelfinal-Begegnungen statt.

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DFB-Präsident Bernd Neuendorf ergänzt: „Es gibt keine Vorgabe von uns. Wir haben immer den Anspruch, auch wenn die letzten beiden WMs nicht erfolgreich waren, dass wir weit kommen. Wir haben die Fans nach der Heim-EM zurückgewonnen. Die Bindung drohte nach den letzten beiden WMs verloren zu gehen. Die haben wir zurückgewonnen. Es kommt darauf an, dass wir die Vorrunde mit guten Ergebnissen überstehen. Es wäre vermessen zu sagen: wir räumen die alle aus dem Weg und kommen ins Halbfinale.“ Am morgigen Sonntag (19 Uhr) startet das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Curaçao in das Turnier, anschließend trifft man in Gruppe E auf die Elfenbeinküste und Ecuador.